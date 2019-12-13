صحيفة: مقتل سعودي ذهب لزراعة الأسنان في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (الخليج 365)

أفادت صحيفة "سبق" السعودية بأن سعوديا قُتل في القاهرة بعد أن اقتحم بعض الأشخاص شقته وسددوا له عدة طعنات نافذة.

وقالت الصحيفة إن المواطن السعودي كان في القاهرة من أجل زراعة أسنان، ورجحت أن سبب الجريمة التي وقعت قبل يومين ربما يكون سرقة المجني عليه فيما لاتزال التحقيقات مستمرة.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يصل جثمان الضحية اليوم إلى مدينة جدة السعودية.

ونقلت "سبق" عن شقيق الضحية: "ذهب أخي لمصر بمفردة لزراعة أسنان وبعد سفره تلقينا اتصالاً يفيد بتعرضه للطعن حتى لفظ أنفاسه متوفياً."

وناشد السفارة السعودية بمصر المتابعة مع الأمن المصري وحسم القضية، وما وصلنا أنه قُبض على ثلاثة أشخاص ويجري التحقيق معهم، بحسب الصحيفة.