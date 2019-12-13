شرطة كربلاء بالعراق تنفي تعرض متظاهرين للطعن

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - أ ش أ نفت قيادة شرطة كربلاء ودائرة صحة المحافظة، اليوم الجمعة، الأنباء المتداولة بشأن إصابة عدد من المتظاهرين العراقيين طعناً بالسكاكين. وقال إعلام قيادة شرطة كربلاء -وفقا لقناة السومرية نيوز الإخبارية- "إنه لم ترد أي معلومات أو حصلية بشأن حدوث حالات طعن في المحافظة". فيما أكدت دائرة صحة كربلاء عدم وصول أي إصابات للمستشفيات بحالات طعن للمتظاهرين. وكانت وسائل إعلام قد تداولت أنباءً بشأن، إصابة عدد من المتظاهرين طعناً بالسكاكين من قبل مجهولين في مستديرة التربية وسط كربلاء.

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