الإنتخابات البريطانيّة / فوز بوريس جونسون بالأغلبيّة في البرلمان

وكالات- فاز رئيس الوزراء البريطاني المحافظ، بوريس جونسون بالأغلبية في البرلمان البريطاني، حيث سيشغل حزبه 326 من مقاعد مجلس العموم البالغ عددها 650، حسب النتائج الرسمية التي نشرت اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2019 .

وبعد فرز النتائج في 600 دائرة، سيتمثل المحافظون بـ328 نائبا حسب أرقام نشرتها شبكتا "بي بي سي" و"سكاي نويز" ووكالة "برس أسوسييشن"، وتؤكد الأغلبية الكبيرة التي حصل عليها المحافظون، مما يمهد الطريق لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 جانفي المقبل.