حريق ضخم يلتهم جنوب العاصمة الروسية

اندلع اليوم الجمعة حريق ضخم في مستودع بجنوب العاصمة الروسية موسكو، حسبما أفادت أجهزة الطوارئ الروسية.
وأشار مصدر في الطوارئ، في حديث لوكالة "تاس" الإخبارية الروسية، إلى أن الحريق شبفي ورشة لإنتاج جلود صناعية صديقة للبيئة.
وقالت وزارة الطوارئ إن من العوامل التي تعرقل السيطرة على انتشار النيران درجة الحرارة المرتفعة وانفجارأوعية تضم وقودا ومواد قابلة للاشتعال، مضيفة أن مساحة الحريق تشكل 7 آلاف متر مربع، فيما تبلغ مساحة المستودع كله 30 ألف متر مربع.
وأوردت الوزارة أن أعمال الإطفاء تجري بمشاركة أكثر من 200 رجل إطفاء ومروحيتين من طراز "كا-32".
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