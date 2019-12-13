ضبط 5 مسلحين من أنصار داعش خططوا لأعمال إرهابية في روسيا

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية، اليوم الجمعة، القبض على 5 مسلحين من أنصار "داعش" في موسكو خططوا لأعمال إرهابية.
وذكرت هيئة الأمن الفدرالية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إنعناصر الأمن الروسي، إلى جانب الشرطة الروسية في موسكو استطاعوا الكشف عن نشاط خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي الدولي والمحظور في روسيا، ضمت مواطنين روسيين اثنين وثلاثة من آسيا الوسطى كانوا يخططون لأعمال إرهابية".
وكانت هيئة الأمن الفدرالية الروسية ، قد أعلنت في وقت سابق ، عن توقيف 3 أشخاص في موسكو سعوا منذ عام 2014 وحتى الآن، لتجنيد مسلحين لـ "داعش" للمشاركة ضمن مجموعات إرهابية في سوريا.
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