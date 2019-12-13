استدعت الخارجية التركية، اليوم الجمعة، السفير الأمريكي لدى أنقرة، ديفيد ساترفيلد، على خلفية تبني مجلس الشيوخ تشريعا يعترف بحدوث إبادة الأرمن.
وأفادت مصادر في الخارجية التركية بأن ساترفيلد تم استدعاؤه إلى الوزارة للإعلان عن "رد فعل" أنقرة على القرار الذي تبناه مجلس الشيوخ التابع للكونجرسالأمريكي بالإجماع، أمس الخميس، وينص على الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن في الإمبراطورية العثمانية عام 1915.
وأثار إجراء مجلس الشيوخ رفضا شديد اللهجة من قبل الحكومة التركية، التي قال وزير خارجيتها، مولود تشاووش أوغلو، إنهذا القرار "ليس إلا مسرحية سياسية، وهو ليس ملزما قانونيا وليس له أي قوة"، مضيفا أن "من يريدون استغلال التاريخ لأغراض سياسية جبناء خائفون من مواجهة الحقيقة".
وجاء ذلك بعد أن أقر مجلس النواب الأمريكي، في نهاية أكتوبر الماضي، تشريعا حول الاعتراف بإبادة الأرمن في العهد العثماني، بـ 405 أصوات لدعم القرار مقابل 11 صوتا ضده.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تستدعي السفير الأمريكي بعد اعتراف الكونجرس بإبادة الأرمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.