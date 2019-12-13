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تركيا تستدعي السفير الأمريكي بعد اعتراف الكونجرس بإبادة الأرمن

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استدعت الخارجية التركية، اليوم الجمعة، السفير الأمريكي لدى أنقرة، ديفيد ساترفيلد، على خلفية تبني مجلس الشيوخ تشريعا يعترف بحدوث إبادة الأرمن.

 

وأفادت مصادر في الخارجية التركية بأن ساترفيلد تم استدعاؤه إلى الوزارة للإعلان عن "رد فعل" أنقرة على القرار الذي تبناه مجلس الشيوخ التابع للكونجرس

الأمريكي بالإجماع، أمس الخميس، وينص على الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن في الإمبراطورية العثمانية عام 1915.

 

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وأثار إجراء مجلس الشيوخ رفضا شديد اللهجة من قبل الحكومة التركية، التي قال وزير خارجيتها، مولود تشاووش أوغلو، إن

هذا القرار "ليس إلا مسرحية سياسية، وهو ليس ملزما قانونيا وليس له أي قوة"، مضيفا أن "من يريدون استغلال التاريخ لأغراض سياسية جبناء خائفون من مواجهة الحقيقة".

 

وجاء ذلك بعد أن أقر مجلس النواب الأمريكي، في نهاية أكتوبر الماضي، تشريعا حول الاعتراف بإبادة الأرمن في العهد العثماني، بـ 405 أصوات لدعم القرار مقابل 11 صوتا ضده.

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