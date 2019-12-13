السعودية ومصر توقعان اتفاقية ترتيبات شؤون الحج للموسم القادم

وقع وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن مع مساعد وزير الداخلية رئيس مكتب شؤون حجاج مصر اللواء أشرف مسلم جاويش والوفد المرافق له، اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ، التي في ضوئها يتم تنظيم قدوم الحجاج من مصر وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

وأعرب وزير الحج والعمرة في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقية عن شكره وتقديره للحجاج المصريين نتيجة التزامهم بأنظمة وتعليمات الحج والتعاون مع الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الحج السعودي الوفد المصري في مكتبه بمكة المكرمة، في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ، بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد

Advertisements

الفتاح بن سليمان مشاط وعدد من المسؤولين.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج جمهورية مصر العربية، كما عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة حجاج مصر بموسم حج 1441هـ.

من جهته أعرب مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس مكتب شؤون الحجاج المصريين، عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - على ما تبذله من جهود في خدمة الحجاج وتسهيل الخدمات والإجراءات لهم، منوّهًا بالخدمات والتقنيات التي تقدمها وزارة الحج والعمرة لضيوف الرحمن.