أعلنت فضائية العربية، في نبأ عاجل لها، سيطرة الجيش الليبي على معسكر حمزة بطرابلس.
وأعلن قائد الجيش الوطنى الليبي، المشير خليفة حفتر، إطلاق المعركة الحاسمة لتحرير طرابلس من قبضة الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية.
وتابع: "اليوم نعلن المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة لتكسروا قيدوها وتفكوا أسرها".
قال حفتر خلال كلمة له اليوم: "ساعة الاقتحام الواسع الكاسح التي ينتظرها كل ليبي حر شريف، ويترقبها أهلنا في طرابلس بفارغ بالصبر، منذ أن غزاها واستوطن فيها الإرهابيون، وأصبحت وكرًا للمجرمين الذين يستضعفون فيها الأهالي بقوة السلاح".
ووجه قائد الجيش الوطنى الليبي رسالة إلى قواته قالخلالها: "تقدموا الآن أيها الأبطال.. كل إلى هدفه المعلوم لتحطموا القيود وتنصروا المظلموم.. أوصيكم باحترام حرمات البيوت والممتلكات الخاصة والعامة ومراعاة قواعد الاشتباك ومبادئ القانون الدولي الإنسانى".
وأردف حفتر، "نداء أخير إلى كل الشباب الذين حملوا السلاح ضد الجيش الليبي، بفعل دعوات المضللين"، بأن "يلزموا بيوتهم ويعودوا إلى رشدهم حرصًا على حياتهم ومستقبلهم ورأفة بأهلهم وذويهم، وليضمنوا السلامة والأمان".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي يسيطر على معسكر حمزة بطرابلس.. و"حفتر": ساعة الاقتحام الكاسح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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