مَنْ عبدالمجيد تبون رئيس الجزائر الجديد؟

أعلن رئيس سلطة الانتخابات الجزائري، فوز عبدالمجيد تبون، برئاسة الجزائر، وذلك بحصوله على أكثر من 58% من أصوات الناخبين في الجزائر، حيث حصل على 4 ملايين و945 ألفًا و116 صوتًا في هذه الانتخابات.

أوضح رئيس سلطة الانتخابات، أن عدد الناخبين المشاركين في التصويت بلغ 24 مليونًا و474 ألفًا و161 مسجلًا، منهم 914 ألفًا و308 من الجالية في

تستعرض "بوابة الوفد" خلال التقرير الآتي أبرز المعلومات عن عبدالمجيد تبون:

الخارج.

- عبدالمجيد تبون هو الوزير الأسبق في حكومة الجزائر 2017.

- عينه الرئيس السابق للجزائر بوتفليقة، وزيرًا يوم 24 مايو 2017 خلفًا لعبدالمالك سلال، بموافقة الأغلبية البرلمانية.

- تسلم منصب الوزير رسميًا يوم 25 مايو 2017،

وأقيل يوم 15 أغسطس 2017 ليخلفه أحمد أويحيى.

- تخرج في المدرسة الوطنية للإدارة، في اختصاص اقتصاد ومالية 1965، الدفعة الثانية في جويلية 1969.

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- شغل عبدالمجيد تبون وظائف سياسية وبرلمانية ووزاريةعدة:

أمين عام لكل من ولايات أدرار، باتنة والمسيلة، ووالي لكل من ولايات الجلفة، أدرار، تيارت، وتيزي وزو.

وزير منتدب بالجماعات المحلية، خلال الفترة 1991 - 1992

وزير الاتصال في عام 2000

وزير السكن والعمران من عام 2012 وحتى 2014

مكلف بمهام وزير التجارة بالنيابة في عام 2017