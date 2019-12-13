الشرطة الفرنسية تقتل رجلاً هدد أفرادها بسكين في باريس

قالت مصادر في الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، إن أفرادها قتلوا رجلاً بالرصاص، بعد أن هددهم بسكين في حي لا ديفينس التجاري بباريس.

وكان رجل أمن قد حذر الشرطة من وجود رجل يحمل سكيناً في ساحة لا ديفينس.

وأضافت المصادر أن المشتبه به اندفع صوب دورية تتألف من ثلاثة أفراد توجهوا لتبين الموقف وهو يشهر السكين ويصرخ "سأقتلكم".

وانطلقت سبع رصاصات استقرت اثنتان منها في صدر الرجل وفخذه.

وقال مصدر في الشرطة إن الرجل يبلغ من العمر 42 عاماً، فر من مستشفى للأمراض النفسية في يونيو. ولم تتوفر أي تفاصيل أخرى حتى الآن.

وفي أكتوبر قتل عامل في تكنولوجيا المعلومات أربعة من زملائه في مقر للشرطة في باريس قبل أن يرديه ضابط شرطة قتيلاً بالرصاص في هجوم يحقق فيه الادعاء المختص بقضايا مكافحة الإرهاب في فرنسا.

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