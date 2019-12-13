بعد فوزه بالانتخابات.. جونسون يتعهد بتنفيذ بريكست في موعده المحدد

وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، بتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) "في موعده" في 31 يناير المقبل.

يأتي ذلك غداة الفوز الساحق الذي حققه حزب المحافظين بزعامة جونسون في الانتخابات التشريعية المبكرة التي أُجريت أمس الخميس.

وندّد الزعيم المحافظ، أمام مناصريه، بأكثر من ثلاثة أعوام من الجدالات السياسية بشأن بريكست. وقال "سأنهي كل هذا العبث وسننفّذ بريكست في موعده بحلول 31 يناير بدون أعذار أو تحفظات أو احتمالات".

وحقق المحافظون أغلبية ساحقة وحصلوا على نحو 358 من أصل 650 مقعدًا بعد فرز الأصوات في أغلبية الدوائر الانتخابية باستثناء عشر دوائر فقط سيجري الإعلان عن نتائجها في وقت لاحق اليوم الجمعة.

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وحصل حزب العمال المعارض الرئيسي على 202 مقعد بعد خسارته عشرات المقاعد لصالح المحافظين.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فقد بلغت نسبة التصويت الأولية لصالح حزب المحافظين نحو 43,4 بالمئة فيما يمكن وصفها بأنها أقوى نتيجة يحققها أي حزب بريطاني منذ عقود، فيما يعتقد بأن حزب العمال قد حصل على 33 بالمئة.

وكان جونسون قال مساء الجمعة بعد فوزه بمقعده النيابي في غرب العاصمة البريطانية لندن "لقد منحت حكومة المحافظين تفويضا قويا لإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وأضاف جونسون أن الانتخابات "التاريخية" ستسمح للحكومة "باحترام الإرادة الديمقراطية للشعب"، في إشارة إلى 52 في المائة الذين صوتوا لصالح خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي في يونيو 2016.