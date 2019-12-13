السراج: ليست هناك ساعة صفر ولا تصدقوا أكاذيب الواهمين

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، إن الثوار دحروا المرتزقة والغزاة، وطالب الشعب بعدم تصديق أكاذيب من وصفهم بالواهمين، وذلك بعد ساعات من إعلان اللواء المتقاعد خليفة حفتر بدء هجوم جديد على طرابلس.



وفي كلمة ألقاها اليوم الجمعة، قال السراج إنه ليست هناك ساعة صفر ولا سيطرة ولا اقتحام لطرابلس وأحيائها.

وأكد أن الليبيين مثلما واجهوا اعتداءات سابقة على بلادهم وعاصمتهم تحديدا، فسوف يذودون عنها أمام أي عدوان. وقال إنه لا يوجد مشروع في ليبيا سوى مشروع الدولة المدنية.



وقال السراج إن قوات الجيش الليبي وثوار السابع عشر من فبراير صدوا العدوان ولقنوا الغزاة والمرتزقة والانقلابيين دروسا قاسية.



وجاء في كلمة السراج "أقول للمتدخلين والداعمين الخارجين للحرب دعوا الليبيين وشأنهم، ومن أراد أن يسعى بينهم يسعى بالخير والسلام ولا تحلموا أن تجعلوا ليبيا قاعدة لكم".



وأضاف "أناشد قلة من أبناء ليبيا بالتخلي عن المشاريع العبثية التي تقدم الشباب قرابين لحكم الفرد".



وفي وقت سابق أفادت أنباء ببدء مغادرة الدبلوماسيين الغربيين العاصمة الليبية طرابلس صباح اليوم الجمعة، مخافة وصول القتال إلى قلب العاصمة التي توجد بها مقرات الحكومة المعترف بها دوليا.



وكان اللواء المتقاعد خليفة حفتر أعلن مساء الخميس بدء ما قال إنها "عملية حاسمة" للتقدم نحو العاصمة طرابلس.



المصدر: الجزيرة نت

