كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آبي أحمد: نقدر دعم الإمارات والسعودية.. وشركاء التنمية يقدمون 3 مليارات دولار لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثمن آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، اليوم الجمعة، دور الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ودعمهم الكبير لبلاده.

وأضاف "أحمد"، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن الحكومة تعمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة للحصول على مزيد من الدعم من أجل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، لافتا إلى أن شركاء التنمية تعهدوا بتقديم أكثر من 3 مليارات دولار.

وتابع رئيس الوزراء الإثيوبي، قائلا: إن الدعم يركز على ثلاثة محاور (الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والإصلاحات القطاعية)، مضيفا أن الدعم المقدر من شركاء التنمية لا يتضمن تعهد صندوق النقد الدولي البالغ أيضا 2.9 مليار دولار.. بالغ التقدير لدعم الإمارات والسعودية.

واختتم سلسلة تغريداته قائلا: "نتوقع مزيدا من الموارد من وكالات الأمم المتحدة وبنك الاستثمار الأوربي، هذا يؤكد مجددا على الشراكة بين الحكومات والجهات المانحة من أجل انتقال إثيوبيا نحو دول مزدهرة وتنعم بالسلام".

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