كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الهندي يتجاهل الاحتجاجات ويوافق على مشروع قانون الجنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق الرئيس الهندي رام ناث كوفيند، على مشروع قانون الجنسية (المواطنة) المثير للجدل في الهند، وذلك وسط احتجاجات واسعة النطاق في شمال شرق البلاد يمكن أن تفرض على رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلغاء زيارة.

وقُتل شخصان وجُرح 11 آخرون يوم الخميس عندما فتحت الشرطة النار على الغوغاء في ولاية أسام التي تحرق المباني وتهاجم محطات السكك الحديدية، ويقول المحتجون، إن القانون سيحول آلاف المهاجرين غير الشرعيين إلى سكان شرعيين.

ويحدد القانون الجديد طريق المواطنة الهندية لست مجموعات من الأقليات الدينية من البلدان المجاورة في بنجلاديش وباكستان وأفغانستان.

قال بيان رسمي، إن الرئيس الهندي رام ناث كوفيند وافق على مشروع القانون في وقت متأخر يوم الخميس ووقعه ليصبح قانونا.

ويعتزم رئيس الوزراء ناريندرا مودي استضافة آبي في اجتماع في آسام الأسبوع المقبل كجزء من حملة لنقل الأحداث الدبلوماسية البارزة خارج دلهي لإظهار التنوع في الهند.

وذكرت جيجي برس اليابانية اليوم الجمعة أن آبي يفكر في إلغاء رحلته. وقالت وزارة الخارجية الهندية إنها ليست في وضع يسمح لها بالتعليق على الزيارة التي كانت مقررة في الأصل في الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر.

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ونشبت حركة ضد المهاجرين من بنجلادش المجاورة في ولاية اسام منذ عقود. يقول المحتجون إن منح الجنسية الهندية لعدد أكبر من الناس سيزيد من الضغط على موارد حالة زراعة الشاي ويؤدي إلى تهميش المجتمعات الأصلية.

وكثفت اليابان أعمال تطوير البنية التحتية في ولاية اسام في السنوات الأخيرة والتي كان من المتوقع أن يسلط عليها الجانبان الضوء خلال القمة.