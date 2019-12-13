جزائريون يردون سريعا على نتائج الرئاسيات: “الله أكبر.. التصويت مزور” و”رئيسكم ما يحكمناش” -فيديو

لم يتأخر نشطاء الحراك الجزائري في التعبير عن موقفهم من النتائج المعلنة للإنتخابات الرئاسية التي جرت أمس الخميس، والتي أظهرت فوز عبد المجيد تبون من الدور الأول بنسبة 58 بالمائة، وفق معطيات رسمية.

عشرات الآلاف خرجوا في مسيرات بالعاصمة الجزائر، معبرين عن رفضهم للنتائج التي أعلنتها اللجنة العليا المستقلة للإنتخابات، رافعين شعارات “الله أكبر.. الـvote مزور”، وفق ما نقله موقع TSA الجزائري.

وجاءت المسيرات التي لازالت مستمرة إلى حدود الساعة تزامنا مع إعلان محمد شرفي رئيس اللجنة العليا المستقلة للانتخابات، فوز تبون ليكون ثامن رئيس للبلاد.

وكانت الساعات الماضية قد شهدت تضارب المعلومات بشأن نتائج الانتخابات، خاصة في ظل ما نشرته وسائل إعلام مباشرة بعد إغلاق صناديق الاقتراع عن احتمال الذهاب إلى دور ثانٍ بين المرشح عبد المجيد تبون والمرشح عبد القادر بن قرينة.

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لكن الأمر تغير بعد ذلك لدى وسائل الإعلام، التي أصبحت تتحدث بإجماع عن فوز تبون بكرسي الرئاسة، لتسقط في الماء فرضية الدور الثاني، وهو سيناريو كان يبدو معقدا منذ البداية، لأن السلطة التي بذلت المستحيل من أجل تمرير هذه الانتخابات، ليست على استعداد للذهاب إلى دور ثانٍ سيعرضها مرة أخرى لتحديات هي في غنى عنها.

وبلغة الأرقام، حصل تبون، وفق النتائج المعلنة، على 58.15 في المئة، يليه عبد القادر بن قرينة بنسبة 17,38 في المئة، وجاء علي بن فليس في المركز الثالث بحصوله على 10.55 في المئة، ثم عز الدين ميهوبي في المركز الرابع بـ7.26 في المئة، وجاء عبد العزيز بلعيد في المركز الأخير بـ6.66 في المئة.