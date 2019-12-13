محمد الجم يقتدي بالنجوم العالميين.. اللقاءات الصحفية بمقابل مالي

اتخذ الفنان الكوميدي، محمد الجم، قرار عدم إجراء مقابلات صحفية، إلا إذا تلقى مقابلا ماديا نظيرها، على خطى النجوم العالميين، الذين يحظون بتعويضات مماثلة.
واشترط الجم، أمام الصحافيين، والمنابر الإعلامية الإلكترونية، التي ترغب في إنجاز لقاء مصور معه، على هامش مهرجان مراكش، الذي اختتم، نهاية الأسبوع الماضي، تقديم تعويض مادي له.
وكشف الجم في تبريره لخطوته، التي اتخذها، أن آخر حوار أجراه مع قناة فرنسية، حصل مقابله على تعويض مالي مهم.
الجم، كان يتجنب حتى الادلاء بتصريحات قصيرة للصحافين، أثناء مروره على البساط الأحمر لمهرجان مراكش، إلا في اليوم الأخير، عندما أقنعه الإعلامي الخاص بإدارة المهرجان بتقديم كلمة حول دورة عام 2019 من الحدث السينمائي.
وتعتبر خطوة الجم منتشرة بين نجوم الفن العالميين، الذين يستفيدون من تعويضات مالية نظير موافقتهم على إجراء مقابلات، خصوصا التلفزية، من منطلق أن هذه الأخيرة تستفيد من نجوميتهم لتحقيق متابعة، ومشاهدات عالية.
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