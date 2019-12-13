سناء عكرود تعلن نفسها “يوتوبوز”

انضمت الممثلة المغربية، سناء عكرود، إلى عالم صناعة المحتوى على يوتوب، وانطلقت، قبل مدة قصيرة، في مشاركة فيديوهات عن حياتها اليومية في كندا، حيث تستقر، وأخرى تناقش فيها مواضيع مختلفة.

وانطلقت سناء عكرود في نشر فيديوهاتها على قناتها في يوتوب، منذ أسبوع فقط، وشاركت 3 فيديوهات خلال هذه الفترة القصيرة.

وأخبرت عكرود متابعيها بأنها تنوي في قادم فيديوهاتها، مشاركة تجاربها، وقصص عاشتها، إضافة إلى منح مشاهدي مقاطعها فرصة اختيار مواضيع للحديث عنها، أو مشاركة تجارب خاصة عاشوها.

وأعلنت عكرود أن منصتها مفتوحة في وجه الجميع، معبرة عن استعدادها لنقل أصواتهم، والترويج لرسائل هادفة، وكذلك لتقديم المساعدة لحالات تستحق فعلا.

وغابت سناء عكرود، منذ مدة ليست بالقصيرة، عن الشاشة الصغيرة، كما أن نشاطها في السينما توقف، وذلك لأنها توجهت نحو الإخراج وتجد صعوبات لإنتاج أعمالها، حسب تصريحاتها، التي قالت فيها: “أكتب، وأخرج، وأنتج أعمالي بمالي الخاص، لذلك، فإن الأمر يتطلب مني وقتا وجهدا مضاعفا”.