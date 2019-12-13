اعتبره الأفضل في عصره.. رونالدينيو: “ميسي ليس الأفضل في التاريخ”

اعتبر الدولي البرازيلي السابق “رونالدينيو”، الأرجنتيني “ليونيل ميسي”، لاعب برشلونة الإسباني، الأفضل في عصره، وليس في تاريخ كرة القدم.

وقال “رونالدينيو”، على هامش مشاركته في مباراة استعراضية لتنس كرة القدم، أمس الخميس، في المكسيك، إنه سعيد من أجل ميسي عقب فوزه بالكرة الذهبية السادسة في تاريخه، لأنه صديق له، كما أصبح رمزا للنادي الكطالوني.

وأشار اللاعب السابق للبارصا، الذي تم إعلانه سفيرا رياضيا، وزائرا مميزا، أنه لا يمكنه القول إن “ميسي” هو الأفضل في تاريخ الجلد المدور.

وتابع “رونالدينيو” في السياق ذاته: “من الصعب تحديد من هو الأفضل في التاريخ، لأن هناك مارادونا، وبيليه، ورونالدو، لذلك لا أحب المقارنات، لكن “ميسي” هو الأفضل في عصره”.