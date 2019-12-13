إجماع بالاتحاد الأوروبي على فرض "ضريبة كربون" للاستيراد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وافق قادة دول الاتحاد الأوروبي السّبعة والعشرون جميعهم على فرض "ضريبة كربون" على المنتجات الأجنبية المستوردة، في حال أنّها لم تكن تلبّي الشروط البيئية المفروضة على الشركات الأوروبية نفسها، وذلك خلال قمّتهم في بروكسل مساء أمس الخميس.

ونقلت وكالة أنباء "فرانس برس" عن الرئاسة الفرنسية قولها إنّ المفوضية الأوروبية ستعدّ في الأشهر المقبلة نصًّا تشريعية لاستحداث هذه الآلية المالية التي تندرج في إطار "الميثاق الأخضر" الذي طرحته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

من جهته قال البيان الختامي للقمة إنّ قادة الاتحاد "أخذوا علمًا بنيّة المفوضية اقتراح آلية تعديل على الحدود للقطاعات العالية الكربون".

وأضاف البيان أنّ "حياد الكربون يجب أن يتحقّق من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي، لا سيّما عن طريق اتخاذ تدابير فعّالة ضدّ تسرّب الكربون في ظلّ احترام قواعد منظمة التجارة العالمية".

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وتهدف هذه الآلية الضريبية إلى فرض "احترام الشركات في الدول الثالثة لأعلى المعايير البيئية"، وفقًا للبيان الذي صدر عند انتهاء القمة ليل الخميس وفي الساعات الأولى من فجر الجمعة.

وبدون هذه الآلية، فإن جهود الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثاته وتحقيق حياد الكربون "لن تكون عادلة للشركات الأوروبية (...) التي تواجه شركات صينية أو أميركية تصدّر إلى أوروبا من دون أن تتحمّل نفس الالتزامات" البيئية، بحسب ما أوضح مصدر فرنسي.

وإذا كان فرض هذه الضريبة قد قوبل بإجماع من قبل قادة الاتحاد الـ27 فإنّ هدف تحييد الكربون بحلول العام 2050 ، أقرّ بشبه إجماع إذ اعترضت عليه بولندا.