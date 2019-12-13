شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المجيد تبون رئيساً للجزائر والان نبدء بالتفاصيل

فاز المترشح عبدالمجيد تبون بالانتخابات الرئاسية في الجزائر، حسب النتائج الأولية للانتخابات. وأوضح رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي في بيان إعلان نتيجة الانتخابات - حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية - اليوم أن عبدالمجيد تبون حصل على 4.945.116 صوتًا أي بنسبة 58.15 %، فيما حصل المترشح عبدالقادر بن قرينة على 1.477.735 صوتًا أي بنسبة 17.38 % .

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