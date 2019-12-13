أمر استقدام بحق محافظ الديوانية اتخذته هيئة نزاهة الديوانية على خلفية اتهامه بملفات فساد وهدر بالمال العام، في وقت قدم محامون دعاوى قضائية بحق المسؤولين في المحافظة لتورطهم بالفساد في محاولة لاستعادة الأموال المنهوبة منهم. ورغم محاولاتنا المتكررة إلا ان المحافظ رفض خلال اتصال هاتفي مع السومرية التصريح حول التهم الموجهة اليه.



وأعلنت هيئة النزاهة الأسبوع الماضي، عن توقف وتلكؤ أكثر من مائة مشروع في الديوانية، من بينها ثلاثة عشر مشروع تشوبها شبهات فساد. المتظاهرون في الديوانية رفعوا لافتات في ساحة الاعتصام تطالب بإقالة المحافظ ونائبيه، متهمينهم بعقد صفقات فساد في وقت تسيل فيه دماء الشهداء في التظاهرات والاحتجاجات الشعبية، مطالبين بإقالتهم وملاحقتهم قضائيا.وأعلنت هيئة النزاهة الأسبوع الماضي، عن توقف وتلكؤ أكثر من مائة مشروع في الديوانية، من بينها ثلاثة عشر مشروع تشوبها شبهات فساد. يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: النزاهة تصدر امراً بإستقدام محافظ الديوانية الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.