بالفيديو: تعرف الى حسين العربي... فنان يطالب بحقوق العراقيين بالغناء

2019-12-13 | 14:15 389 مشاهدة حسين العربي فنان عراقي من البصرة، يطالب بحقوق العراقيين من خلال الغناء. بالنسبة اليه، هو يحارب الفساد والسياسيين بطريقة سلمية من خلال أغان ثورية تحمل مطالب المتظاهرين. كما يؤلف أغاني من وحي الثورة للأطفال. ويقول: "ما عندي غير الفن أوصل فيه رسالتي وهموم الناس"... شاهدوا هذا الفيديو بالتعاون مع دويتشه فيله، للتعرف الى موهبة حسين العربي، وكيف يقضي وقته.

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