صحيفة إماراتية تتحدث عن حروب تركيا من الوكالة وحتى التأصيل 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 ديسمبر 2019

أبو ظبي، أنقرة - الخليج 365

قالت صحيفة إماراتية، "حتى فترة قريبة كان النظام التركي يدعم المليشيات في عدد من الدول لتحقيق أطماعه التوسعية، ويختبئ خلف تلال من الشعارات الجوفاء غير الموجودة في الواقع، أو المبررات الواهية التي لا تبيح له التدخل في شؤون الغير وانتهاك سيادات دول واحتلال أجزاء من أراضيها من قبيل “أسباب أمنية” أو “أمن قومي” وغيرها مما تذرعت به أنقرة لتبرر ما تقوم به قبل انتقالها من مرحلة النكران إلى الاعتراف وسوق المبررات".

وأوضحت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الجمعة تابعها "الخليج 365" إن النوايا التركية واحدة، وهاجس استعادة تاريخ توسعي لم يغب عن الذهنية السياسية التي يعمل وفقها النظام التركي، لكن الملاحظ أنه في الفترة الأخيرة باتت تركيا تبحث عن أي طرف داخلي في الدول الثانية لتتحالف معه ولتواصل نهجها، فتارة اتفاق حول شمال شرق سوريا، وثانية بموجب توافق مع أنظمة، وآخرها الاتفاق مع حكومة السراج في ليبيا للاستيلاء على ثروات البحر المتوسط وإيجاد مبرر للتدخل في ليبيا ودعم مرتزقتها ومليشياتها التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس علناً وتمنع قيام ليبيا الجديدة.

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وقالت إن إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداده لإرسال قوات إلى ليبيا فيما لو طلبت حكومة ما يسمى “الوفاق” ذلك، يأتي كمرحلة متقدمة تحاول أنقرة من خلالها تشريع تدخلاتها وهيمنتها وسيطرتها على كل مكان تجد إليه منفذاً، وهذه النوايا وما يتم الإعلان عنه بصيغة تمهيدية يلقى إدانة عالمية واسعة ومعارضة من المجتمع الدولي الذي يدرك تماماً ما تقوم به تركيا، بما في ذلك حلف شمال الأطلسي “الناتو” ذاته الذي يشهد موجة استياء عارمة جراء السياسة التركية، وهو يترجم أيضاً موقف أغلب دول القارة العجوز من النظام التركي مع تعالي الأصوات الداعية لمعاقبته ووضع حد لجنون الهيمنة وانتهاك القانون الدولي الذي يتم في عدة مناطق وتؤثر سلباً على مساعي حفظ الحد الأدنى من الاستقرار في المنطقة التي لا تنقصها الأزمات ولا الكوارث التي تعاني منها عدة دول، وبالتالي ليست في حاجة لمن يصب الزيت على الحرائق المشتعلة.

وشددت على أن أردوغان لو وجد قانوناً دولياً رادعاً يقف في مواجهة أطماعه وانتهاكاته لما أقدم على ما يقوم به رغم أنه يبدو كمن يرقص على حبال متشابكة لا يجيد التعامل معها والدليل الأوضاع الصعبة في الداخل التركي والشجب الشعبي الذي تم التعبير عنه في آخر انتخابات بلدية جعلت اسطنبول وأنقرة خارج قبضة “العدالة والتنمية” الإخواني بفارق مئات آلاف الأصوات.

وذكرت أن اتفاقيات أردوغان لا تتم بين دول ولا بين أنظمة.. بل بين دولة يقودها حزب متشدد ومليشيات موجودة في عدة دول وكل ما ينجم عنها هو الخراب، فحروب تركيا على عدد من الدول هي ذاتها سواء بالخفاء أو العلن عبر تحالفات لا تعطي أي مشروعية لما تقوم به، سواء أكانت تلك الحروب عن طريق مليشيات تابعة أو بشكل مباشر.