أعلنت هيئة الأمن ​الفدرالية​ الروسية القبض على 5 مسلحين من أنصار "داعش" في ​موسكو​ خططوا لأعمال إرهابية.

وفي بيان لها، اوضحت هيئة الأمن الفدرالية أنه "كشفت عناصر ​الأمن الروسي​، إلى جانب ​الشرطة الروسية​، في موسكو عن نشاط خلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي الدولي والمحظور في روسيا​​​.. تضم مواطنين روسيين اثنين وثلاثة من آسيا الوسطى كانوا يخططون لأعمال إرهابية".

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