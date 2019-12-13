الملكة إليزابيث تفوض جونسون بتشكيل حكومة جديدة في بريطانيا

التقى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون الملكة إليزابيث في قصر باكنغهام، في أعقاب فوزه بالانتخابات البرلمانية التي جرت الخميس، حيث تم تسليمه التفويض لتشكيل حكومة.
وراقبته حشود من السياح لدى وصوله القصر، قبل أن يغادر مرة أخرى بعد ذلك بأكثر من 30 دقيقة.
وفاز حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بأغلبية في البرلمان البريطاني في انتخابات مبكرة، حيث حصلوا على نحو 358 من أصل 650 مقعدا بعد فرز الأصوات في أغلبية الدوائر الانتخابية باستثناء عشرة دوائر فقط سيجري الإعلان عن نتائجها في وقت لاحق اليوم الجمعة.
وحصل حزب العمال المعارض الرئيسي على 202 مقعد بعد خسارته عشرات المقاعد لصالح المحافظين في معاقلهم التقليدية في شمال ووسط إنكلترا، حيث صوت الكثيرون لصالح خروج بريطانيا في استفتاء عام 2016.
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