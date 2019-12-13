الملكة إليزابيث تفوض جونسون بتشكيل حكومة جديدة في بريطانيا

التقى ​رئيس الوزراء البريطاني​، ​بوريس جونسون​ الملكة إليزابيث في ​قصر باكنغهام​، في أعقاب فوزه ب​الانتخابات​ البرلمانية التي جرت الخميس، حيث تم تسليمه التفويض لتشكيل ​حكومة​.

وراقبته حشود من السياح لدى وصوله القصر، قبل أن يغادر مرة أخرى بعد ذلك بأكثر من 30 دقيقة.

وفاز ​حزب المحافظين​ بزعامة رئيس الوزراء بأغلبية في ​البرلمان البريطاني​ في انتخابات مبكرة، حيث حصلوا على نحو 358 من أصل 650 مقعدا بعد فرز الأصوات في أغلبية ​الدوائر الانتخابية​ باستثناء عشرة دوائر فقط سيجري الإعلان عن نتائجها في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وحصل ​حزب العمال​ المعارض الرئيسي على 202 مقعد بعد خسارته عشرات المقاعد لصالح المحافظين في معاقلهم التقليدية في شمال ووسط ​إنكلترا​، حيث صوت الكثيرون لصالح خروج ​بريطانيا​ في استفتاء عام 2016.