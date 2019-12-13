الخارجية الإيرانية دانت تصريحات وزير خارجية ألمانيا عن الأحداث الأخيرة بإيران

دان المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​إيران​ية ​عباس موسوي​، تصريحات وزير الخارجية الألمانية ​هايكو ماس​ تجاه الأحداث الأخيرة في إيران، مشدّدًا على أنّ "هكذا تصريحات غير مسوؤلة وتدخليّة بالشؤون الداخليّة الإيرانيّة، لا يمكنها أن تغطّي على تقصير بعض الدول الأوروبيّة في عدم تنفيذ التزاماتها في إطار ​الاتفاق النووي​، وكذلك التغطية على الرد الانفعالي وحالة الضعف الاوروبية تجاه ​الارهاب​ الاقتصادي الأميركي، والمسؤولية الناجمة عنه".

ولفت في تصريح، إلى أنّ "الرأي العام العالمي لم ينسَ بعد من زوّد الديكتاتور العراقي السابق بالأسلحة الكيميائية الّتي استخدمها ضد المواطنين الإيرانيين، وحّتى جيرانهم العراقيين خلال فترة الحرب المفروضة، وكذلك قمع ​الشرطة الألمانية​ للمحتجّين على عقد ​قمة العشرين​ في تموز 2017 ب​هامبورغ​، أو إرسال الأسلحة إلى منطقة غرب آسيا من قبل بعض الدول الأوروبية، والّتي تمثّلت نتيجتها بارتكاب المزيد من جرائم الحرب والمزيد من الدمار والمجازر خاصة بحق النساء و​الأطفال​ الأبرياء في ​اليمن​".