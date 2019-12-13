اعلام القوات: جهة سياسية تهدف إلى تشويه صورة الناس بعد تشوه صورتها

اشارت الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية" في بيان الى انه "لوحظ في الأسابيع والأيام الأخيرة ارتفاع منسوب رسائل الواتساب الموزعة والمعممة من دون هوية واضحة، وتتحدث عن أمور مختلفة من عمليات فساد صحيحة إلى أخرى مزعومة، ومن عمليات فوضى صحيحة إلى عمليات تسلح مزعومة. وعليه، يهم الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية" ان توضح ان هذا النوع من رسائل الواتساب مصدره جهة سياسية معينة، تهدف إلى تشويه صورة كل الناس بعد ان تشوهت صورة تلك الجهة السياسية".
اضاف البيان "تعتبر "القوات اللبنانية" ان كل واتساب او غيره مجهول المصدر هو كناية عن عملية غش وتخريب وتزوير وتشويه مقصودة، الهدف منها من قبل البعض يكمن في إرساء المعادلة الآتية: طالما انا أغرق، فسأعمل على إغراق الجميع معي".
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