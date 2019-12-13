فادي سعد: كان عليه أن يعلن اعتزاله العمل السياسي بدلا من الاستخفاف بعقول المواطنين

اشار عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي سعد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "كان الاجدى بمن يتجاهل الحقيقة أن يقولها مرة واحدة كما هي بدلا من رمي الاتهامات يمينا ويسارا. مهما طمستم الحقيقة فهي ناصعة ك​الشمس​ ومن أوصل نفسه والبلاد والعباد الى ما وصلنا اليه كان عليه أن يعلن اعتزاله العمل السياسي بدلا من الاستخفاف بعقول المواطنين".

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