رئيس الجمهورية بحث مع كوبيتش وسفير بريطانيا نتائج اجتماع باريس

اطلع ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ من المنسق الخاص للامم المتحدة في ​لبنان​ ​يان كوبيش​ الذي استقبله في ​قصر بعبدا​ بحضور وزير ​الدولة​ لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​، على المداولات التي دارت خلال اجتماع ​مجموعة الدعم الدولية للبنان​ الذي عقد يوم الاربعاء الماضي في ​باريس​.

وعرض كوبيتش لرئيس الجمهورية النقاط التي اثيرت خلال المناقشات وما توصل اليه المجتمعون من تأكيد على استمرار تقديم الدعم للبنان لاسيما في الظروف الراهنة التي يمر بها، والملاحظات التي ابداها عدد من الدول المشاركة في الاجتماع.

يُذكر أن السيد كوبيتش ترأس مع الجانب الفرنسي ​مؤتمر​ باريس.

وفي وقت لاحق استقبل الرئيس عون سفير بريطانيا في لبنان ​كريس رامبلينغ​ الذي عرض على الرئيس عون نتائج مؤتمر باريس والموقف البريطاني من المواضيع التي طرحت فيه، إضافة الى العلاقات اللبنانية -البريطانية.

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