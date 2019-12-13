القطان دان مشاركة رجل دين معمم في مؤتمر البحرين

سأل الشيخ أحمد القطان رئيس جمعية قولنا والعمل هل هناك من تحدث عن مؤتمر التطبيع الذي حصل في البحرين؟ وعن هذه الخيانات العظمى التي يقترفها أولئك الذين يدعون العروبة والإسلام بإسم الإسلام والعروبة؟
وأضاف الشيخ القطان خلال موقف السياسي الأسبوعي في خطبة الجمعة، لقد شغلونا بلقمة العيش وأنسونا القضايا الاساسية, يهودون فلسطين كل فلسطين وليس فقط القدس، ويطبعون هؤلاء المتآمرين مع العدو الصهيوني.
وتعجب الشيخ القطان من وجود رجل دين معمم من لبنان في مؤتمر البحرين يقف الى جانب الحاخام الصهيوني, مؤتمر الذل حتى يتاكد لنا بأن العمالة ليس لها لون ولا دين ولا طائفة ولا مذهب، نأسف أن يكون هذا المعمم من لبنان ويشارك في مؤتمر لخيانة فلسطين والعروبة والإسلام، لذلك يجب علينا أن نتنبه أن فلسطين يجب ان تبقى هي البوصلة وان العدو الحقيقي يجب أن يبقى العدو الصهيوني والإستكبار العالمي وأن لا نستسيغ مثل هذه المؤتمرات التطبيعية التي تريد منا أن نتخلى عن فلسطين وعن كل مقدساتنا.
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