سقوط سقالة بناء عن أحد المباني وحركة المرور كثيفة باتجاه كورنيش المزرعة

افادت جمعية "اليازا" عن "سقوط سقالة بناء عن أحد المباني و​حركة المرور​ كثيفة على الطريق الممتدة من جسر ​البربير​ باتجاه ​كورنيش المزرعة​".



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