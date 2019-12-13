OTV: القاضي جورج رزق قرر ترك مدير عام هيئة ادارة السير هدى سلوم

افادت معلومات قناة الـ "OTV" ان قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بالانتداب جورج رزق قرر ترك مدير عام ​هيئة ادارة السير​ ​هدى سلوم​. وكان رزق قدد جلسة قبل ظهر اليوم لاستجواب هدى سلوم، وذلك بعد إحالة ملف الادعاء عليها من قبل النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون.

وقد تمت إحالة الملف على القاضي رزق عبر النيابة العامة التمييزية وفق الأصول القانونية المتبعة.

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