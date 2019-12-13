خارجية تركيا استدعت سفير أميركا بعد اعتراف مجلس الشيوخ بحصول إبادة الأرمن

استدعت ​وزارة الخارجية التركية​، ​السفير الأميركي​ لدى ​أنقرة​، ​ديفيد ساترفيلد​، على خلفية تبني مجلس الشيوخ تشريعا يعترف بحصول إبادة ​الأرمن​.

وكان قد تبنى مجلس الشيوخ الأميركي يوم أمس بإجماع أعضائه قراراً يعترف بالإبادة الأرمنية، بعدما كان مجلس النواب اعترف بذلك رسمياً بغالبية ساحقة.

فيما أعلنت الرئاسة التركية أن قرارات المشرعين الأميركيين حول فرض عقوبات على أنقرة والاعتراف بإبادة الأرمن تهدد مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين.