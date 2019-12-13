استدعت وزارة الخارجية التركية، السفير الأميركي لدى أنقرة، ديفيد ساترفيلد، على خلفية تبني مجلس الشيوخ تشريعا يعترف بحصول إبادة الأرمن.
وكان قد تبنى مجلس الشيوخ الأميركي يوم أمس بإجماع أعضائه قراراً يعترف بالإبادة الأرمنية، بعدما كان مجلس النواب اعترف بذلك رسمياً بغالبية ساحقة.
فيما أعلنت الرئاسة التركية أن قرارات المشرعين الأميركيين حول فرض عقوبات على أنقرة والاعتراف بإبادة الأرمن تهدد مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية تركيا استدعت سفير أميركا بعد اعتراف مجلس الشيوخ بحصول إبادة الأرمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.