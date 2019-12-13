شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة القطرية تكشف الأوضاع المأساوية للعمال فى الدوحة: يعملون فى ظروف غير مواتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، عن صحيفة "الجارديان" البريطانيا، تأكيدها تعرض المئات من العمال الأجانب للوفاة نظرا للعمل في ظروف غير مواتية ومناسبة، وإجبارهم على العمل في أوقات الظهيرة التي تعد أحد أهم أسباب الوفاة بين العمال داخل الدوحة.

الموقع التابع للمعارضة القطرية، أشار إلى أن الملاعب التي يتم تجهيزها لمونديال 2022 شهدت حوادث قاتلة بسب الظروف السيئة التي يتعرض لها العمال هناك.

وأشار موقع "قطريليكس" إلى أن على الأندية المشاركة في مونديال الأندية المقام حاليا في الدوحة أن يتذكروا وهم جالسون على مدارج إستاد خليفة الدولي في الدوحة أن هناك العشرات من العمال الذين جددوا ذلك المكان كانوا يعملون في ظروف قاتلة وينامون جانب مياه الصرف الصحي ليستنشقوا روائح قذرة.

وأوضح الموقع التابع للمعارضة القطرية، أنه لن يتم وضع لافتات إعلانية في إستاد خليفة تشير إلى العمال الذين يتلقون أجوراً زهيدة، وتمت مصادرة جوازات سفرهم ولم يتمكنوا حتى من ترك عملهم ويغادروا البلاد، وهو ما جعل البعض منهم عرضة للعمل القسري وضحايا الرق الحديث.