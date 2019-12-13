نور الدين عيوش: الفيلم ديال مرات ولدي “أفضل فيلم تفرجت فيه فحياتي”

قال المنتج، نور دين عيوش، إن فيلم “آدم”، الذي أخرجته مريم التوزاني، زوجة ابنه نبيل عيوش، هو أفضل فيلم بالنسبة إليه.

ورد نور دين عيوش على سؤال “اليوم24″، حول ما هو أفضل عمل سينمائي شاهده طوال حياته، بالقول “فيلم آدم”، الذي أخرجته مريم التوزاني، زوجة ابنه المخرج، نبيل عيوش، الذي تكلف بإنتاج العمل المذكور.

وبرر عيوش اختياره فيلم “آدم” بأنه حاز 18 جائزة بمشاركته في مهرجانات عالمية، إضافة إلى ترشيحه لتمثيل المغرب في أرفع مسابقة سينمائية دولية “الأوسكار”.

وعرض فيلم “آدم” لمريم التوزاني، وبطولة لبنى أزبال، ونسرين الراضي، لأول مرة في المغرب ضمن فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في دورته 18، التي أسدل ستارها، نهاية الأسبوع الماضي.