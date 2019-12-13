توقيف وغرامات.. لجنة التأديب تُصدر عقوباتها في حق الأندية الوطنية

أصدرت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم، عقوباتها في حق لاعبي، وأندية البطولة الاحترافية بقسميها الأول والثاني.

وغرمت لجنة التأديب فريق اتحاد طنجة مبلغ 20 ألف درهما، بسبب استعمال جماهيره الشهب الاصطناعية في مباراة الاتحاد أمام رجاء بني ملال.

كما تم تغريم المغرب التطواني مبلغ 2000 درهما، وذلك لحصول لاعبيه على 4 إنذارات في المواجهة التي حل خلالها “الماط” ضيفا على الفتح الرباطي.

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أما بالنسبة لأندية القسم الثاني، فأوقفت اللجنة محمد رحيم لاعب الاتحاد البيضاوي لمباراة واحدة، بعد طرده في لقاء فريقه أمام المغرب الفاسي، وللسبب ذاته تم توقيف أيوب بنعدي لاعب أولمبيك الدشيرة لمباراة واحدة مع تغريمه 1500 درهما،

ودائما مع أندية القسم الثاني، تم تغريم “الطاس” مبلغ 15 ألف درهما لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية، بالإضافة إلى 3750 درهما لرميها أرضية الملعب بالقارورات، خلال مباراة فريقها أمام “الماص”.

وغرمت اللجنة أيضا، فريق شباب بنجرير مبلغ 1500 درهما، بسبب تحصل لاعبيه على 5 إنذارات في المواجهة التي جمعته بوداد تمارة.