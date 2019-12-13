أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه تم “تحييد” شخص هدد عناصرها بالسلاح الأبيض، اليوم الجمعة، في حي لا ديفانس التجاري قرب باريس.
وقالت الشرطة، حسب المصدر ذاته، إن “عناصر الشرطة يتدخلون وتم تحييد رجل يهدد الشرطة بسلاح أبيض. تجنبوا المنطقة”.
وبحسب المصدر ذاته، فقد اقترب المسلح من عناصر الشرطة حوالي الساعة 10,20، واستخدم العناصر الذين لم يتعرضوا لأي إصابات أسلحتهم خمس مرّات على الأقل.
وعلى إثر ذلك، تعرض المهاجم المفترض الذي لم يتم بعد تحديد هويته لإصابات في صدره وفخذه.
كانت هذه تفاصيل خبر مسلح يهدد الشرطة الفرنسية في باريس والأمن يعلن “تحييده” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.