مسلح يهدد الشرطة الفرنسية في باريس والأمن يعلن “تحييده”

أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه تم “تحييد” شخص هدد عناصرها بالسلاح الأبيض، اليوم الجمعة، في حي لا ديفانس التجاري قرب باريس.

وقالت الشرطة، حسب المصدر ذاته، إن “عناصر الشرطة يتدخلون وتم تحييد رجل يهدد الشرطة بسلاح أبيض. تجنبوا المنطقة”.

وبحسب المصدر ذاته، فقد اقترب المسلح من عناصر الشرطة حوالي الساعة 10,20، واستخدم العناصر الذين لم يتعرضوا لأي إصابات أسلحتهم خمس مرّات على الأقل.

وعلى إثر ذلك، تعرض المهاجم المفترض الذي لم يتم بعد تحديد هويته لإصابات في صدره وفخذه.