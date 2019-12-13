إصابة 16 تلميذا في حادث اصطدام سيارة للنقل المدرسي مع سيارة خفيفة !

تعرض تلاميذ من الثانوية الإعدادية في ايمداحن، ضواحي بزو، صباح اليوم الجمعة، لحادث سير بعد اصطدام سيارة للنقل المدرسي مع أخرى صغيرة.

وكشفت مصادر “اليوم24” أن 16 تلميذا تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة، بعد اصطدام سيارة للنقل المدرسي، كانوا على متنها مع سيارة صغيرة لمدير سابق، كان يهم بالخروج من أمام باب المؤسسة.

وأضاف المصدر ذاته أن المصابين نقلوا على وجه السرعة إلى المركز الصحي في بزو ومنه إلى المستشفى الجهوي في بني ملال، لأن أغلب الإصابات كانت على مستوى الرأس، وحالة أحدهم خطيرة.

وعرف مكان الحادث استنفارا لمختلف السلطات، وعناصر الدرك الملكي في المركز الترابي في بزو، التي عملت على فتح تحقيق حول الحادث.