كلوب يجدد عقده مع ليفربول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، ليفربول، مدد تعاقده مع مدربه الألماني يورغن كلوب، اليوم الجمعة.
ونشر الحساب الرسمي لليفربول، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو لكلوب يعلن خلاله التجديد مع الريدز حتى صيف 2024.
وقال كلوب "التجديد حتى عام 2024، خبر جيد للبعض، وسيء لآخرين".
وأضاف "أنا أعمل في فريق رائع وأشعر معه بأنني في بيتي. هذه لحظة رائعة لي أن أستمر في العمل هنا".
يذكر أن يورغن كلوب يقود ليفربول منذ 2015، ونجح معه في الفوز بلقبي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي خلال العام الحالي.
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