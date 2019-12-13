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كلوب يجدد عقده مع ليفربول

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن متصدر الممتاز، ، مدد تعاقده مع مدربه الألماني يورغن كلوب، اليوم الجمعة.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو لكلوب يعلن خلاله التجديد مع الريدز حتى صيف 2024.

وقال كلوب "التجديد حتى عام 2024، خبر جيد للبعض، وسيء لآخرين".

وأضاف "أنا أعمل في فريق رائع وأشعر معه بأنني في بيتي. هذه لحظة رائعة لي أن أستمر في العمل هنا".

يذكر أن يورغن كلوب يقود ليفربول منذ 2015، ونجح معه في الفوز بلقبي والسوبر الأوروبي خلال العام الحالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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