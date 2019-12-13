مفاجأة في عقد غوارديولا مع مانشستر سيتي!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، يملك بندا في عقده مع فريقه الذي وقعه العام الماضي، يتيح له الرحيل عن الفريق السماوي بنهاية الموسم الحالي.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن عقد غوارديولا الممتد مع السيتي حتى عام 2021، يتواجد به بند يمكن غوارديولا من الرحيل بنهاية الموسم الجاري، في حال تنفيذ بعض الشروط التي وضعها النادي.

ورغم امتلاك غوارديولا حق الرحيل، إلا أن مسؤولي مانشستر سيتي لديهم الثقة الكاملة بوفاء المدرب الإسباني بالتزامه حتى نهاية موسم 2021، على الرغم من الموسم الضعيف الذي يمر به حتى الآن، وتأخره عن ليفربول المتصدر بفارق 14 نقطة.

ولن يكتفي السيتي بوعود غوارديولا، حيث بينت الصحيفة أنه يجهز خطة بديلة في حال رحل غوارديولا بنهاية الموسم الجاري، حيث سيكون مدرب توتنهام السابق ماوريسيو بوكيتيو البديل الجاهز، وذلك كونه المفضل لدى إدارة النادي والتي سبق لها الإشادة به في أكثر من مناسبة.

ولم تكشف الصحيفة البريطانية عن طبيعة تلك الشروط، التي يمكن لغوارديولا تحقيقها في حال رغب الرحيل عن معقل السيتي.