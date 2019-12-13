قتيل و25 جريحًا في انفجار بمبنى سكني في ألمانيا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:55 مساءً, 13 ديسمبر 2019 م المناطق - الرياض قتل شخص فيما جرح 25 آخرون على الأقل في انفجار وقع في مبنى سكني اليوم بمدينة بلانكنبورغ الألمانية.

وأفاد متحدث باسم الشرطة في تصريح أنها لم تتمكن بعد من تحديد إن كان الانفجار مفتعلًا أو مجرّد حادث.

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