اتفاق ليبي يوناني على إغلاق الممر البحري في وجه السفن التركية

أكد رئيس أركان القوات البحرية الليبي اللواء فرج المهدوي، اتفاق ليبيا واليونان على إغلاق الممر البحري الرابط بين جزيرة "كريت" اليونانية والحدود البحرية الشرقية للبلاد أمام السفن التركية.

وقال المهدوي في تصريحات صحفية، الجمعة، إن الخطوة تأتي للتصدي لسفن التهريب التركية القادمة إلى غرب ليبيا والمحملة بالآليات والأسلحة للجماعات الإرهابية المتطرفة والدواعش.

وأضاف أن "هناك تنسيقاً كبيراً بين اليونان وليبيا من أجل مراقبة حركة السفن التركية".

ونوه بأن اليونان ستتدخل لاحتجاز أيّ سفينة تركية تخترق سواحلها البحرية.

وأشار إلى أن البحرية الليبية ستقصف السفن التركية وتغرقها إذا ما حاولت تخطي المياه الليبية للاستكشاف والتنقيب عن النفط أو الوصول إلى موانئ غرب ليبيا لإيصال الأسلحة للمليشيات، خاصة ميناء مصراتة.

وفي وقت سابق، أعلن اللواء فرج المهداوي أن لديه أوامر مباشرة بإغراق أي سفينة تركية قد تقترب من المنطقة.

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وذكر المهداوي في لقاء مع تلفزيون ألفا اليوناني الثلاثاء: "لديّ أمر حالما تصل سفن البحث التركية فسيكون لدي الحل، سوف أغرقها بنفسي".

وأردف: "لديّ هذا الأمر من المشير خليفة حفتر (القائد العام للجيش الليبي)".

كما سبق وقال المهداوي في بيان باللغة اليونانية على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "سنحرر العاصمة طرابلس وسندمر الحلم التركي".

والجمعة، حاصرت مقاتلات يونانية طائرات حربية تركية فوق بحر إيجة، ورصد تحركاتها في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترا على خلفية تنديد أثنيا بأطماع أنقرة في منطقتها الاقتصادية.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن موقع "باتراتورا" اليوناني، تقريرا، جاء فيه أن 38 مقاتلة يونانية نفذت طلعة مفاجئة، لتراقب تحركات مجموعة كبيرة من المقاتلات التركية فوق بحر إيجة.

وأورد مصدر في القوات الجوية اليونانية أن المقاتلات التركية فوجئت عندما رأت هذا القدر من الطائرات اليونانية، حسب الموقع.

وأوضح المصدر أن القوات الجوية اليونانية رصدت تحركات كبيرة لطائرات تركية، تتكون من 18 مقاتلة "إف-16" وقاذفتين من طراز "ترمينيتور إف-4إي".

ولفت إلى أن 38 مقاتلة يونانية من نوع "إف -16" انطلقت من قواعد "نيا أنخيالو" شرقي اليونان، وقاعدة "سودا" شمال غربي جزيرة كريت، و"ميراج-2000-5" التي انطلقت من قاعدة "تاناغرا" جنوب شرقي اليونان.