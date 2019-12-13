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محرز وزياش يتفوقان على نجوم العالم بمجموعات دوري الأبطال

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تفوق الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والمغربي حكيم زياش، نجم أياكس أمستردام الهولندي، على أبرز نجوم العالم في دور المجموعات من .

ونجح الثنائي العربي في احتلال المركز الأول بالمناصفة في الترتيب الخاص بصانعي الأهداف خلال دور المجموعات برصيد 4 تمريرات حاسمة لكل منهما.

وتقدم الثنائي على ملاحقيهم الـ13، ومن بينهم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا والفرنسي كيليان مبابي، نجما باريس سان جيرمان الفرنسي، وفقا لموقع "هوسكورد" المختص بالإحصاءات.

وسيكون بإمكان محرز تدعيم أرقامه الرائعة في دوري الأبطال بعدما ترشح ناديه مانشستر سيتي لثمن نهائي المسابقة القارية.

في المقابل، سيحاول زياش تأكيد مستوياته القوية في الدوري الأوروبي، بعد احتلال فريقه أياكس أمستردام الهولندي المركز الثالث في مجموعته والفشل في التأهل لدوري الأبطال.

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وتألق النجمان العربيان في الموسم الحالي، حيث شارك محرز في 19 مباراة أسهم خلالها في 15 هدفا ما بين صناعة وتسجيل، في حين شارك زياش في 26 مباراة بمختلف المسابقات سجل فيها 7 أهداف وأهدى 20 تمريرة حاسمة.

ويحتل النجم الجزائري المركز الثامن في الترتيب الخاص بأفضل لاعبي النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، وفقا للموقع نفسه، بينما يحتل نجم المغرب المركز 12.

يجدر التذكير إلى أن الثنائي العربي وُجد ضمن القائمة المختصرة لأفضل 10 لاعبين في أفريقيا لعام 2019.

وسيكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يوم7 يناير/كانون الثاني 2020 عن هوية أفضل لاعب أفريقيا، خلال الحفل الذي ستحتضنه مدينة الغردقة المصرية.

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