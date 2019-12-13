فوز جونسون ومعركة طرابلس.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

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العين الإخباريةالجمعة 2019/12/13 03:57 م بتوقيت أبوظبي
نشرة الظهيرة من "العين الإخبارية"
في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" ليوم الجمعة، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.
ففي عالم السياسة تطالعون: مصادر لـ"العين الإخبارية": الجيش الليبي على بعد 500 متر من وسط طرابلس، والمجلس الأوروبي: اتفاق السراج وأردوغان انتهاك لقانون البحار الدولي.
وبعد إعلان ساعة الصفر.. الجيش الليبي يبدأ استعادة طرابلس، ومصادر لـ"العين الإخبارية": تكليف الحريري بتشكيل الحكومة بات محسوما، وإخفاق حكومة السودان والحركة الشعبية في التوصل لإعلان مبادئ، ووزير الداخلية الليبي السابق: الجيش هو المنقذ من إرهاب تركيا وعملائها.
بالإضافة لـ مصادر لـ"العين الإخبارية": عبدالمجيد تبون يتصدر نتائج رئاسية الجزائر، ومظاهرات في غزة دعما لتجديد تفويض "أونروا"، وجونسون: سنغادر الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني المقبل.
وتقرأون في الاقتصاد: شيفرون وتوتال تضخان 7.5 مليار دولار لاستخراج النفط من خليج المكسيك، وأمريكا والصين تتوصلان إلى اتفاق تجاري ينتظر توقيع ترامب، واتفاق التجارة.. الصين تشتري سلعا زراعية أمريكية بـ50 مليار دولار، وارتفاعات قياسية للأسهم الأمريكية بعد التوصل لاتفاق تجارة مع الصين، والإسترليني يقفز 2% مع اقتراب "المحافظين" من فوز كبير في الانتخابات.
كما تقرأون في الرياضة: فابريجاس يتوقع منصبا رئاسيا لبيكيه في برشلونة.
في المنوعات تجدون: التدليك التايلاندي على قائمة التراث غير المادي لليونسكو.
وفي الفن: بيتر دينكالج يفسر سبب غضب الجمهور من نهاية "صراع العروش".
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