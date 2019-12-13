الملكة إليزابيث تفوض جونسون بتشكيل حكومة جديدة في بريطانيا

تسلم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الجمعة، من الملكة اليزابيث في قصر باكنجهام، خطاب التفويض لتشكيل الحكومة الجديدة.

وكان جونسون قد توجه إلى قصر باكنجهام ليطلب من الملكة إليزابيث تشكيل حكومة جديدة.

ورافقت حشود من السياح جونسون لدى وصوله القصر، قبل أن يغادر مرة أخرى بعد ذلك بأكثر من 30 دقيقة.





Advertisements

وفاز جونسون في الانتخابات التشريعية في بريطانيا ما سيسمح له بتحقيق وعده بإخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني، بعد أكثر من ثلاثة أعوام من التجاذبات.

وتمكن حزب المحافظين البريطاني من تحقيق انتصارًا مدويًا في الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد، الخميس، ليعود بوريس جونسون إلى داوننج ستريت بتفويض جديد لحسم (بريكست).





والليلة الماضية، توقعت استطلاعات الرأي أن يفوز المحافظين بأغلبية مقاعد البرلمان، والحصول على 368 مقعدًا، في حين سيحصل على حزب العمال على أقل من 200 مقعد لأول مرة منذ ثلاثينيات القرن العشرين.

وأبرزت صحف بريطانيا ما وصفته بـ"الانتصار الساحق" لرئيس الوزراء وحزبه في الانتخابات، مؤكدة أن هذا النصر يعد تفويضا جديدا لإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).