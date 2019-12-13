عبدالمجيد تبون رئيسا للجزائر بـ58% من إجمالي أصوات الناخبين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكن المرشح الرئاسي عبدالمجيد تبون من حسم الفوز بالانتخابات الرئاسية في الجزائر من الجولة الأولى بعد أن حاز على ثقة أكثر من 58% من أصوات الناخبين.

وقال محمد شرفي، رئيس هيئة الانتخابات الجزائرية، إن المرشح الرئاسي عبدالمجيد تبون حصل على 58.15% من إجمالي أصوات الناخبين.



وأضاف شرفي -خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، لإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في الجزائر: دخلنا عهدا جديدا لتحقيق الديمقراطية والشفافية.

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وقدم رئيس هيئة الانتخابات الرئاسية بالجزائر، التهنئة للمرشح الرئاسي عبدالمجيد تبون بفوزه في الانتخابات، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة في عملية التصويت داخل البلاد بلغت 41,13%.

كانت مصادر سياسية جزائرية كشفت لـ"العين الإخبارية" النقاب عن تصدر المرشح المستقل عبدالمجيد تبون النتائج الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية.

وقالت المصادر إن تبون تصدر نتائج الانتخابات الرئاسية في نصف عدد محافظات الجزائر، وفق التقسيم الإداري القديم (48 محافظة)، أي ما يقارب 20 محافظة.