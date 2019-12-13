جونسون يتوجه إلى قصر باكنجهام ليطلب تشكيل حكومة جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى قصر باكنجهام ليطلب من الملكة إليزابيث تشكيل حكومة جديدة.

وفاز جونسون في الانتخابات التشريعية في بريطانيا ما سيسمح له بتحقيق وعده بإخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني، بعد أكثر من ثلاثة أعوام من التجاذبات.

وتمكن حزب المحافظين البريطاني من تحقيق انتصار مدوٍّ في الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد، الخميس، ليعود بوريس جونسون إلى داوننج ستريت بتفويض جديد لحسم (بريكست).

Advertisements





والليلة الماضية، توقعت استطلاعات الرأي أن يفوز حزب المحافظين بأغلبية مقاعد البرلمان، والحصول على 368 مقعدا، في حين سيحصل على حزب العمال على أقل من 200 مقعد لأول مرة منذ ثلاثينيات القرن العشرين.

وأبرزت صحف بريطانيا ما وصفته بـ"الانتصار الساحق" لرئيس الوزراء وحزبه في الانتخابات، مؤكدة أن هذا النصر يعد تفويضا جديدا لإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).