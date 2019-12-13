مدرب نيس يزف أخبارا سعيدة بشأن الجزائري عطال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف باتريك فييرا، المدير الفني لنيس الفرنسي، عن احتمالية تعافي نجمه الجزائري يوسف عطال، من الإصابة التي يعاني منها قبل نهاية الموسم الحالي.

وقال فييرا على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم الدنماركي رضا دورميزي الظهير الأيسر الجديد للفريق: "من حسن الحظ أن الأمور صارت كما ينبغي ولم تحصل تعقيدات في الجراحة التي أجراها عطال على ركبته".



وتابع: "ينبغي ترك الوقت اللازم للاعب من أجل التعافي من إصابته، ومن بعد ذلك معرفة فترة الراحة التي سيخضع لها قبل تجديده العهد مع ملاعب كرة القدم".

وأتم: "سواء تعلق بفترة 3 أو 5 أشهر، فهي لا تعني الشيء الكثير في مسيرة لاعب كرة قدم محترف".

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وكان الظهير الأيمن الجزائري تعرض لتمزق على مستوى الغضروف المفصلي لركبته اليمنى، السبت الماضي، خلال المواجهة التي فاز بها فريقه على ميتز بنتيجة 4-1، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الفرنسي.

وأجرى عطال، الثلاثاء الماضي، جراحة على ركبته في مدينة ليون الفرنسية من دون أن يقع تحديد تاريخ محدد لموعد عودته للملاعب، ولو أن اللاعب قد يواجه خطر انتهاء موسمه قبل الأوان، في صورة عدم تفاعل ركبته بشكل إيجابي مع البرنامج العلاجي المخصص لها.

ويعدّ عطال لاعبا مهما للغاية في تشكيلة نيس، حيث يعول عليه مدربه فييرا بشكل كبير في عملية نقل الهجمة من الدفاع إلى الهجوم بفضل سرعته ومراوغاته.

وحافظ اللاعب الجزائري على انتظام مردوده، منذ انتقاله لنيس الفرنسي في عام 2018 قادماً من كورتري البلجيكي.