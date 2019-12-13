من هو عبدالمجيد تبون رئيس الجزائر الجديد؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 ديسمبر 2019
أعلنت السلطة العليا المستقلة للانتخابات في الجزائر، اليوم الجمعة، فوز رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون، برئاسة البلاد، بعد حصوله على 58.15% من إجمالي عدد المصوتين.
وعبد المجيد تبون هو رئيس حكومة الجزائر عام 2017، حيث عينه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم 24 مايو 2017 خلفا لعبد المالك سلال بموافقة الأغلبية البرلمانية.
استلم المنصب رسميا يوم 25 مايو 2017، وأقيل يوم 15 أغسطس 2017 ليخلفه أحمد أويحي.
ولد عبد المجيد تبون يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني 1945 في المشرية بولاية النعامة في الجنوب الغربي من الجزائر.
تخرج في المدرسة الوطنية للإدارة عام 1965، اختصاص اقتصاد ومالية.
وشغل عدة وظائف سياسية وبرلمانية ووزارية وهي:
1975 ـ 1992: أمين عام لكل من ولايات أدرار، باتنة والمسيلة، ووالي لكل من ولايات الجلفة، أدرار، تيارت، وتيزي وزو؛
1991 ـ 1992: وزير منتدب بالجماعات المحلية.
1999: وزير السكن والعمران.
1991 ·2000: وزير الاتصال.
2001 ـ 2002: وزير السكن والعمران.
2012: وزير السكن والعمران؛
2013: وزير السكن والعمران والمدينة.
2014: وزير السكن والعمران والمدينة.
2017: مكلف بمهام وزير التجارة بالنيابة.
25 ماي 2017: وزير أول للحكومة، انهيت مهامه من طرف رئيس الجمهورية في 15 أوت 2017
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