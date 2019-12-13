فوز عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر بـ 58,15 %من الأصوات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 ديسمبر 2019

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر محمد شرفي، اليوم الجمعة، عن انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر بعد فوزه بـ 58,15 بالمئة من الأصوات وذكر شرفي أن عبد المجيد تبون حصل على أكثر من 4 ملايين و950 ألف صوت، مؤكدا أن أكثر من 24 مليون جزائري يحق لهم التصويت في الانتخابات، موضحا أن نسبة التصويت داخل الجزائر بلغت 41.13 %. وكان قد قال شرفي، إن المواطنين عبروا عن رأيهم خلال الانتخابات بكل حرية وديمقراطية جاء ذلك خلال مؤتمرا صحفيا منعقد الأن رئيس "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية"، للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية. وأضاف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر: أن البلاد تدخل عهدا جديدا لتجسيد الديمقراطية والشفافية لتحقيق الإرادة الشعبية

